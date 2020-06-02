Ситуация с разливом топлива около Норильска взята под контроль

Более 100 тонн нефтепродуктов удалось откачать на данный момент с загрязненной территории ТЭЦ-3 на месте аварии в Норильске. Работа по рекультивации и очистке водоёмов ведётся с 30 мая, по оценкам спасателей полностью локализовать и убрать масляное пятно удастся в течение 10-14 суток.

2 июня по вопросам ликвидации аварии прошло выездное совещание руководства "Норникеля" во главе с первым вице-президентом - операционным директором компании Сергеем Дяченко. "Работы продолжаются. К ликвидации загрязнения будут привлечены лучшие умы, которые сегодня работают в области экологии и науки, для того чтобы очистить территорию и предотвратить негативные последствия для водных объектов", - подчеркнул топ-менеджер "Норникеля".

К очистительным операциям присоединились 15 специалистов из мурманского отряда морской спасательной службы. Они провели уже более 50 операций по очистке от нефтяных загрязнений по всему миру, в том числе - авария в Пакистане, где разлилось более 60 тысяч тонн нефтепродуктов. Для спасателей был разбит временный полевой лагерь на берегу реки Амбарки, туда же доставили специальное оборудование: боны для локализации загрязнений, скинерные системы, сорбенты и сорбирующие полотенца, надувные и каркасные емкости для сбора нефтепродуктов.

По предварительным данным, у цистерны не выдержали опоры. С чем связано обрушение, станет понятно после расследования прокуратуры и следственного комитета Норильска, в числе прочих рассматривается версия таяния грунтов на территории ТЭЦ.

По словам первого вице-президента "Норникеля" Сергея Дяченко, проект был построен 36 лет назад, однако компания регулярно в соответствии с законодательством проходила экспертизу промышленной безопасности - раз в два года. "Мы сделаем обязательное бурение, анализ грунта, посмотрим, где, на какой глубине скала. Дополнительно изыскиваем возможности для прозвучивания свай для понимания целостности этих свай, какой они длины, на какой глубине были погружены", - отметил Дяченко. - "Обязательно будет проведена проверка остальных резервуаров. Один резервуар, насколько я знаю, пустой, и сегодня используется для того, чтобы собирать туда все нефтепродукты, которые нам удалось получить из грунта. Две емкости у нас заполнены фактически на 30%, и, естественно, они дальше нагружаться не будут до тех пор, пока мы не поймем, что у нас на самом деле творится здесь в грунтах".

Всего, по информации следствия, вытекло около 20 тысяч тонн солярки. На Таймыре постановлением правительства Красноярского края введён режим чрезвычайной ситуации. Вред, который был нанесён окружающей среде, будет оценен в рамках открытого уголовного дела за порчу земли. "Не исключено, что будет не одно уголовное дело. Мы дадим оценку всем лицам, которые допустили нарушение, вследствие чего и произошло данное чрезвычайное происшествие", - заявил прокурор г. Норильска Владимир Большунов.