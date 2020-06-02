Скончался президент Европейских олимпийских комитетов Янеш Косьянчич

Президенту Европейских олимпийских комитетов Янешу Косьянчичу было 78. Юрист, бизнесмен, политик и один из видных деятелей международного олимпийского движения долго болел. Тем не менее работу не бросал, мужественно сражаясь с болезнью. О его кончине сообщила пресс-служба ЕОК.

Это и усилиями Косьянчича были созданы Европейские игры, занявшие сейчас прочное и достойное место в календаре международных соревнований. В 2017 году он был единогласно избран президентом ЕОК. Косьянич пользовался таким авторитетом, что никто из оппонентов не решился противостоять ему и не выставил своей кандидатуры.

В отличие от некоторых руководителей мирового спорта занял исключительно четкую позицию в отношении выдвинутых против российских спортсменов обвинений в применении допинга. Благодаря ему ЕОК сохранил позицию нейтралитета в этом вопросе.

Он был первым президентом Национального олимпийского комитета Словении, членов многих международных федераций. ЕОК будет нелегко найти нового президента такого крупного масштаба.