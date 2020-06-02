Следы коронавируса обнаружены в сточных водах двух финских городов

Сточные воды крупных финских городов Хельсинки и Турку содержат следы коронавирусной инфекции. Как сообщает ТАСС, информацию об этом распространил финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

"В Хельсинки и Турку РНК коронавируса были найдены в сточных водах. С другой стороны, в образцах, собранных в Тампере, Куопио и Оулу, признаков наличия вируса обнаружено не было", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Проанализированные пробы сточных вод собирались в течение 24 часов 24-25 мая. По мнению специалистов, полученные лабораторным путем результаты могут быть полезны среди других мер при возможном возникновении второй волны пандемии.

"Согласно результатам изучения проб, эпидемиологическая ситуация успокаивается, пробы подтверждают данные, получаемые в ходе тестирования на вирус", - сообщила ученый института Тарья Питкянен.

Уточняется, что пробы вод собираются почти в 30 городах, в наиболее крупных населенных пунктах - Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу - это происходит каждую неделю.

Напомним, что диагноз COVID-19 в Финляндии зафиксирован у 6887 граждан. С начала пандемии в стране зафиксировано 318 летальных исходов.