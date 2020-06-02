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02.06.2020 12:54
Рубрика: В мире

Сотни протестующих против расизма США собрались в центре Сиднея

Текст: Александр Гусаров

Протестные акции против полицейского насилия и расизма в США, прокатившись по Европе, добрались до Австралии.

Как сообщает местный телеканал 7News, сотни возмущенных убийством чернокожего Джорджа Флойда офицерами американской полиции собрались в центре Сиднея и других австралийских городов.

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Граждане скандируют "Другая страна - такая же история" и, помимо проявлений расизма в США, призывают собственные власти обратить внимание на проблему задержаний аборигенов. По данным правозащитников, в Австралии в последние несколько десятилетий более 400 коренных жителей страны погибли в заключении.

Тем временем, премьер-министр Австралии Тим Моррисон потребовал провести расследование обстоятельств нападения полиции США на освещающих массовые беспорядки в этой стране австралийских журналистов. Ранее стало известно, что к корреспонденту и оператору телеканала 7News была применена сила в ходе столкновений демонстрантов и правоохранителей у Белого дома в Вашингтоне.

В мире Океания Австралия Беспорядки в США из-за убийства афроамериканца

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