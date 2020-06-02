Столичные парки приготовили программу на июнь

Московские парки, открыв двери для гостей, продолжат культурные и образовательные программы в режиме онлайн. Мосгорпарк подготовил три программы, посвященные йоге, экологии, а также занятия для детей.

Как отметили в пресс-службе ведомства, эти три проекта начались еще в начале мая и стали популярны. Поэтому решено было их продолжить в июне. По данным пресс-службы, большинство лекций и занятий идет на видеоплатформе Zoom. Расписание занятий опубликованы на страницах социальных сетей парков. В проекте "Экоразговор" с 8 по 29 июня участвовать будут специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Первую лекцию посвятят диким животным, которые встречаются в черте города. На второй лекции речь пойдет об экологичной уборке. Для любителей йоги продолжатся занятия по вторникам и четвергам на платформе Zoom в 17:30. А по субботам в 12.00 в социальных сетях Мосгорпарка будут публиковать записи занятий от ведущих инструкторов по разным направлениям йоги.

Так как многие дети остаются дома, для них и их родителей продолжится проект "Детская площадка online". По средам и пятницам, на платформе Zoom в 11:00 будут идти различные занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Напомним, что столичные власти сняли ограничение на посещение зеленых зон города. С 5 до 9 утра время отведено для активного спорта, а до 21.00 время отведено для прогулок.