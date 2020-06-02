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02.06.2020,  
16:11
Текст:  Алексей Моисеев

Турция перебросила в Сирию САУ с пушками необычного калибра

Турецкая армия перебросила в Сирию самоходные артиллерийские установки М107. В социальных сетях появились видеокадры перевозки этой техники на тралах в провинции Идлиб.
Фото: U.S. Department of Defense / wikimedia.org
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Многие военные эксперты задаются вопросом, для чего вдруг понадобились эти боевые машины, вооруженные длинноствольными пушками с редким на сегодняшний день калибром - 175 мм.

Дело в том, что сухопутные войска Турции обладают внушительным парком более чем из трехсот современных САУ Т-155 Fırtına. Они способны поражать цели обычными осколочно-фугасными снарядами на дистанции в 30 км, а активно-реактивными - в 40 км.

Такие самоходки активно использовались во время операций против боевиков запрещенной в России террористической группировки "ИГ", курдских формирований, а также подразделений сирийской армии.

Не оставались без дела и 203-мм гаубицы американского производства М110А2. Их обычные боеприпасы весом более 92 кг могут бить на дистанцию почти в 23 км, активно-реактивные - до 30 км. Имеется более 200 таких САУ.

В то же время М107 - всего 36 единиц. Поскольку они находятся в исправном состоянии и вдобавок с солидными запасами снарядов, их, по всей видимости, решили использовать в этой "горячей точке" до полного исчерпания ресурса, а потом отправить на списание. Эти "сто седьмые", хоть и были созданы еще в начале 60-х годов, но обладают достаточно хорошими характеристиками по дальнобойности - 32,7 км. Также не исключена их передача находящимся в Идлибе протурецким вооруженным формированиям.

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