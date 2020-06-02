Участвующие в репетициях Парада Победы военнослужащие будут в масках

Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади пройдет 20 июня, все военнослужащие во время тренировок будут носить маски, сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.

По его словам, к вечеру 2 июня будет завершен сбор и формирование парадных расчетов в пунктах постоянной дислокации. После выполнения организационных мероприятий с 8 по 15 июня спланированы ежедневные совместные тренировки в Алабино. В ходе репетиций участники парада будут использовать средства индивидуальной защиты.

Салюков отметил, что для более качественной подготовки пешей и механизированной колонн спланировано проведение по одной ночной тренировке на Красной площади с механиками-водителями и водителями боевых машин и парадных расчетов.

По его словам, парад Победы, как и планировалось, начнется в 10.00 мск 24 июня, его продолжительность составит до полутора часов. Сейчас завершается работа по определению участия в параде подразделений иностранных государств.

"В ходе проведения торжественных мероприятий предусмотрено использование некоторых элементов исторического парада 24 июня 1945 года, как например, в начале парада будет исполнен "Юбилейный встречный марш", в вечернее время планируется аналогичный салют", - сказал главком.

Военачальник подчеркнул, что особое внимание уделяется противодействию распространения коронавирусной инфекции. Для участников парада разработаны инструкция и план мероприятий по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции, выполнение которых взято на жесткий контроль. Проведено распределение и закрепление врачебных бригад за парадными расчетами.

Все иногородние участники парада будут проверены на коронавирус экспресс-тестами до выезда в Москву. По приезду тестирование будет проводится не реже 3-х раз в неделю.

Сейчас подразделения химзащиты завершают спецобработку всех зданий и помещений, парков боевых машин, предназначенных для размещения личного состава и техники. "В дальнейшем предусмотрена плановая обработка, включая и места проведения тренировок в Алабино", - сказал Салюков.