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02.06.2020 15:15
Рубрика: Власть
Проект: День Победы

Участвующие в репетициях Парада Победы военнослужащие будут в масках

Текст: Александр Степанов

Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади пройдет 20 июня, все военнослужащие во время тренировок будут носить маски, сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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По его словам, к вечеру 2 июня будет завершен сбор и формирование парадных расчетов в пунктах постоянной дислокации. После выполнения организационных мероприятий с 8 по 15 июня спланированы ежедневные совместные тренировки в Алабино. В ходе репетиций участники парада будут использовать средства индивидуальной защиты.

Салюков отметил, что для более качественной подготовки пешей и механизированной колонн спланировано проведение по одной ночной тренировке на Красной площади с механиками-водителями и водителями боевых машин и парадных расчетов.

По его словам, парад Победы, как и планировалось, начнется в 10.00 мск 24 июня, его продолжительность составит до полутора часов. Сейчас завершается работа по определению участия в параде подразделений иностранных государств.

"В ходе проведения торжественных мероприятий предусмотрено использование некоторых элементов исторического парада 24 июня 1945 года, как например, в начале парада будет исполнен "Юбилейный встречный марш", в вечернее время планируется аналогичный салют", - сказал главком.

Фото: РИА Новости
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Военачальник подчеркнул, что особое внимание уделяется противодействию распространения коронавирусной инфекции. Для участников парада разработаны инструкция и план мероприятий по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции, выполнение которых взято на жесткий контроль. Проведено распределение и закрепление врачебных бригад за парадными расчетами.

Все иногородние участники парада будут проверены на коронавирус экспресс-тестами до выезда в Москву. По приезду тестирование будет проводится не реже 3-х раз в неделю.

Сейчас подразделения химзащиты завершают спецобработку всех зданий и помещений, парков боевых машин, предназначенных для размещения личного состава и техники. "В дальнейшем предусмотрена плановая обработка, включая и места проведения тренировок в Алабино", - сказал Салюков.

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