Умер близкий друг и любимый композитор Клинта Иствуда Ленни Нихаус

Композитор, джазмен, аранжировщик, давний и близкий друг и соратник Клинта Иствуда Леонард "Ленни" Нихаус скончался 28 мая в возрасте 90 лет.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на подтверждение от семьи Ленни.

Уточнено, что композитор отошел в доме своей дочери в Калифорнии в окружении родных.

'Unforgiven', 'The Bridges of Madison County' & 'Space Cowboys' composer Lennie Niehaus passes away at age 90. https://t.co/PUAnc0KrA7 pic.twitter.com/ZBdtzPm5l2 — Film Music Reporter (@filmmusicrep) June 1, 2020

Леонард Нихаус родился 11 июня 1929 года в Миссури. В 1953-м, во время армейской службы, познакомился с Иствудом. Что далее вылилось в плодотворнейшее сотрудничество - Нихаус создал саундтреки ко множеству картин актера и режиссера, так или иначе сотрудничая с Клинтом на всех его "поздних лентах".

"Птаха", "Космические ковбои", "Непрощенный", "Абсолютная власть", "Полночь в саду добра и зла", "Кровавая работа", "Бледный всадник", "Малышка на миллион", "Гран Торино" - далеко не полный список.

Напомним, Иствуд 31 мая отметил 90-летие.