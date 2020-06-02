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Рубрика: Экономика

В Минздраве отчитались о резерве защитных медизделий в больницах

Текст: Елена Манукиян

Сегодня дефицита средств индивидуальной защиты в регионах нет, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. По результатам мониторинга, проведенного с 17 апреля по 31 мая 2020 года, количество одноразовых защитных медицинских халатов в медучреждениях выросло в 3,5 раза, одноразовых защитных комбинезонов/костюмов - в 14,7 раз, одноразовых респираторов - в 5,4 раза, защитных очков - в 7,9 раз, одноразовых медицинских шапочек - в 1,6 раза, одноразовых защитных медицинских масок - в 2,1 раза, медицинских перчаток - в 1,2 раза, количество высоких бахил - в 2,5 раза.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"В начале пандемии, как и большинство стран, мы столкнулись с отсутствием на рынке необходимых объемов средств индивидуальной защиты. Однако сегодня их запасы растут", - заявил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Так, по его словам, при взаимодействии Минздрава, Минпромторга и глав регионов внутренние и внешние поставки защитных медизделий были перераспределены с учетом коечного фонда и уровня заболеваемости COVID-19. Временно упрощен порядок допуска импортных СИЗ, для которых отменили регистрацию в нашей стране, если они зарегистрированы за рубежом. Учет новых отечественных средств индивидуальной защиты стал занимать не более трех дней. Фисенко подчеркнул, что всего за апрель-май в упрощенном порядке было зарегистрировано 357 наименований средств индивидуальной защиты.

Он также рассказал, что к решению проблемы дефицита СИЗ подключились регионы. "Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты - прямая обязанность руководителей медорганизаций. Большинство из них быстро сориентировались и смогли организовать поставки, действуя вместе с руководством регионов. Во многих из них открылись новые производства или расширилась номенклатура продукции действующих предприятий", - пояснил замминистра.

Он отметил, что данные об остатках СИЗ еженедельно предоставляются регионами, а в случае необеспечения средствами индивидуальной защиты, медицинские работники могут обратиться в территориальные органы Росздравнадзора, которые контролируют соблюдение законодательства в медорганизациях.

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