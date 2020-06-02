В Пекине запретили вести себя нецивилизованно

В Пекине вступили в силу "правила цивилизованного поведения" из 29 пунктов, вводящие ряд ограничений, направленных на исправление манер и привычек жителей. Об этом сообщает китайское новостное агентство Синьхуа.

В частности, запрещено плевать в общественных местах, выбрасывать мусор из окон, есть в вагоне метро, выгуливать собаку без поводка и многое другое (полный список запретов приведен ниже).

Нарушителей власти будут привлекать к ответственности, тогда как "праведные и смелые поступки станут поощряться", пишет агентство. Штраф составляет от 50 до 200 юаней (480 - 1930 рублей), а за выброс предметов из окна сумма взыскания может достигать 500 юаней (около 5 тысяч рублей). Ранее штрафы за некоторые нарушения, например за плевки на улице, тоже были, но на порядок ниже, 20-50 юаней (193 - 480 рублей).

Кроме того, нарушения скажутся на социальном рейтинге гражданина - системе баллов, в зависимости от которой индивидуум получает либо теряет социальные префренции. В то же время за примерное поведение будут полагаться бонусы.

Ввод правил сопровождается массированной кампанией, направленной на улучшение манер жителей Пекина. С 2001 года в китайской столице действует "команда гидов по цивилизованному поведению", насчитывающая около девяти тысяч членов. Их задача - доводить до сведения населения правила приличного поведения и помогать властям с внедрением этих правил.

Список из 29 правил