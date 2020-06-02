В Пекине запретили вести себя нецивилизованно

В Пекине вступили в силу "правила цивилизованного поведения" из 29 пунктов, вводящие ряд ограничений, направленных на исправление манер и привычек жителей. Об этом сообщает китайское новостное агентство Синьхуа.
В частности, запрещено плевать в общественных местах, выбрасывать мусор из окон, есть в вагоне метро, выгуливать собаку без поводка и многое другое (полный список запретов приведен ниже).
Нарушителей власти будут привлекать к ответственности, тогда как "праведные и смелые поступки станут поощряться", пишет агентство. Штраф составляет от 50 до 200 юаней (480 - 1930 рублей), а за выброс предметов из окна сумма взыскания может достигать 500 юаней (около 5 тысяч рублей). Ранее штрафы за некоторые нарушения, например за плевки на улице, тоже были, но на порядок ниже, 20-50 юаней (193 - 480 рублей).
Кроме того, нарушения скажутся на социальном рейтинге гражданина - системе баллов, в зависимости от которой индивидуум получает либо теряет социальные префренции. В то же время за примерное поведение будут полагаться бонусы.
Ввод правил сопровождается массированной кампанией, направленной на улучшение манер жителей Пекина. С 2001 года в китайской столице действует "команда гидов по цивилизованному поведению", насчитывающая около девяти тысяч членов. Их задача - доводить до сведения населения правила приличного поведения и помогать властям с внедрением этих правил.
- 1. Нельзя плевать и справлять естественные потребности в общественных местах;
- 2. Нельзя разбрасывать окурки, мусор и полиэтиленовые пакеты;
- 3. Не курить в запрещенных местах;
- 4. Не рисовать граффити на стенах и не расклеивать самовольно объявления;
- 5. Сортировать мусор, вместо того чтобы сваливать его в кучу;
- 6. Запрещается выбрасывать что-либо из окон зданий;
- 7. Нельзя кричать на улицах;
- 8. Запрещено приглашать клиентов с помощью громкоговорителей;
- 9. Нельзя использовать нецензурную лексику;
- 10. В критических ситуациях необходимо действовать согласно инструкциям;
- 11. При использовании личного автотранспорта запрещено создавать помехи другим участникам дорожного движения, необходимо пропускать пешеходов, запрещается сигналить и мигать фарами без необходимости;
- 12. При езде на велосипеде необходимо избегать заезда в места, где велодвижение запрещено;
- 13. Пешеходы должны переходить улицу по правилам;
- 14. В общественном транспорте нельзя стремиться первым занять свободное место;
- 15. Запрещено выбрасывать мусор из окон транспортных средств;
- 16. Велосипеды, взятые напрокат, должны быть запаркованы только в специально отведенных местах;
- 17. Нельзя выставлять личные вещи на лестничные площадки и в подъезды;
- 18. Собаку необходимо выгуливать только на поводке, также требуется убирать отходы жизнедеятельности животного;
- 19. Запрещено заниматься ремонтом в квартире в ночное время;
- 20. Запрещено самостоятельно устанавливать во дворах ограничители парковки и проезда;
- 21. Запрещено заряжать в неположенных местах средства передвижения с питанием от аккумуляторов;
- 22. Запрещено блокировать места, предназначенные для пожарной техники;
- 23. Запрещено портить надписями, пачкать и ломать памятники искусства и культуры;
- 24. Запрещено топтать газоны и ломать деревья;
- 25. Нельзя кормить и причинять вред животным в зоопарках;
- 26. Запрещено распространять слухи и вульгарный контент в интернете;
- 27. Не разрешается распространять в интернете личную информацию других граждан;
- 28. Запрещено рассылать спам на телефонные номера;
- 29. Необходимо придерживаться достойного поведения при общении в интернете.