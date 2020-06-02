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02.06.2020 08:27
Рубрика: В мире

В Сингапуре семерых иностранцев накажут за нарушение режима изоляции

Текст: Максим Макарычев

Власти Сингапура во вторник предъявили семерым иностранцам обвинения в нарушении режима изоляции. Им грозит тюремное заключение до шести месяцев, а также штраф на сумму до 10 тысяч сингапурских долларов (7 100 долларов США).

Фото: youtube.com/The Straits Times
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Иностранцы сфотографировались во время распития спиртных напитков на улице в престижной части города, популярной среди состоятельных эмигрантов, и разместили снимки в соцсетях. Национальность этих лиц не разглашается, однако, стало известно, что они работают в Сингапуре и могут остаться без рабочей визы, сообщает ВВС. После того, как иностранцы опубликовали фотографии своей встречи в Facebook, граждане Сингапура в социальных сетях подвергли действия местной полиции критике, высказавшись в своих комментариях, что она якобы "делает послабления для иностранцев". После этого местные правоохранительные органы установили личности нарушителей, и во вторник им было предъявлено обвинение.

Отметим, что власти Сингапура ввели строгие наказания для тех, кто нарушает карантинные нормы, в частности, не носит маску или не соблюдает меры социального дистанцирования. Так, ранее сообщалось о том, что пилот из США, которому было предписано находиться на карантине в гостинице в течение 14 дней, был приговорен к четырехнедельному тюремному заключению за то, что вышел на улицу для покупки маски.

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