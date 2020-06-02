В Сирии русский язык захотели выучить 20 тысяч школьников

В сирийских школах почти 20 тысяч учеников выбрали русский язык как второй иностранный. Об этом ТАСС рассказал старший советник посольства РФ в САР Эльдар Курбанов. Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран находится на очень высоком уровне, и гуманитарные связи важны.

А в Дамаске 31 мая впервые с 2013 года начали набор на курсы русского языка. Занятия проходят в Российском центре науки и культуры, директор которого Николай Сухов заявил, что интерес со стороны местных жителей огромный. "Люди видят в открытии центра нормализацию мирной жизни", - добавил он.

Посольство РФ в арабской республике оказывает помощь сирийской стороне. Это касается, в первую очередь, подготовки преподавателей.