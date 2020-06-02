В США полицейские напали на актера Джона Кьюсака

53-летний американский актер, продюсер и сценарист Джон Кьюсак, оказавшийся в одном из эпицентров протестных выступлений в Чикаго, "стал жертвой полицейского произвола".

Об этом сам артист рассказал в социальных сетях, уточняя, что правоохранители атаковали мужчину, когда он снимал акцию протеста.

По словам Джона, копам не понравилось, что он запечатлевал горящую машину, и они его атаковали - с дубинками наперевес.

These were some of the peace officers - who gently tuned up my bike with their batons- pic.twitter.com/atMf8VaV6l — John Cusack (@johncusack) May 31, 2020

В процессе досталось велосипеду Кьюсака. При этом актер не стал нервировать полицейских и на их грубые предложения убраться предпочел законопослушно подчиниться.

Непосредственно на видео инцидент не попал.

Далее актер стал рассуждать, что, не исключено, сейчас мы имеем возможность наблюдать "начало конца отвратительной эры Трампа", сообщает Deadline.

Кьюсак начал сниматься в восьмидесятые - "16 свечей", "Тени и туман", "Дорога на Веллвилл", "Пули над Бродвеем", "Воздушная тюрьма", "Тонкая красная линия", "Мобильник".