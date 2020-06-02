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В США полицейские напали на актера Джона Кьюсака

Новости
    02.06.2020, 11:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

53-летний американский актер, продюсер и сценарист Джон Кьюсак, оказавшийся в одном из эпицентров протестных выступлений в Чикаго, "стал жертвой полицейского произвола".

Об этом сам артист рассказал в социальных сетях, уточняя, что правоохранители атаковали мужчину, когда он снимал акцию протеста.

По словам Джона, копам не понравилось, что он запечатлевал горящую машину, и они его атаковали - с дубинками наперевес.

В процессе досталось велосипеду Кьюсака. При этом актер не стал нервировать полицейских и на их грубые предложения убраться предпочел законопослушно подчиниться.

Фото: kinopoisk.ru
Видео: Мединский сравнил протесты в США с событиями фильма "Джокер"

Непосредственно на видео инцидент не попал.

Далее актер стал рассуждать, что, не исключено, сейчас мы имеем возможность наблюдать "начало конца отвратительной эры Трампа", сообщает Deadline.

Кьюсак начал сниматься в восьмидесятые - "16 свечей", "Тени и туман", "Дорога на Веллвилл", "Пули над Бродвеем", "Воздушная тюрьма", "Тонкая красная линия", "Мобильник".

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