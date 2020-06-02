Выпускник МГУ помогает альма-матер

Фонд выпускника физфака МГУ Олега Дерипаски "Вольное Дело" в трудные для страны дни не оставил без поддержки студентов и преподавателей родного университета.

Добровольцы - желанные гости для тех, кто находится в самоизоляции. Фото: Сергей Ильин

С введением режима самоизоляции все образовательные учреждения были переведены на дистанционное обучение. И пока преподаватели и учителя привыкали к новым технологиям, а школьники и студенты оценивали преимущества "домашнего" образования, руководители ведущих вузов страны пытались как могли решить проблемы, которые росли как снежный ком.

Необходимо было поддержать пожилых преподавателей - как работающих, так и пенсионеров, обеспечить безопасность студентов, не допустить распространения инфекции в общежитиях. Но время кризисов способствует объединению усилий. И одним из удачных примеров такого сотрудничества стала совместная программа Московского государственного университета и фонда Олега Дерипаски "Вольное Дело".

Еще в начале пандемии фонд организовал в МГУ волонтерский корпус, объединивший 200 студентов и аспирантов. На протяжении почти трех месяцев волонтеры решали самые горящие вопросы. Добровольцы не менее четырех раз на дню проводили дезинфекцию семи университетских общежитий, чтобы студенты, живущие в них, могли оставаться в Москве. За 2,5 месяца они передали преподавателям и студентам 5400 наборов продуктов, лекарств, предметов первой необходимости и средств защиты.

С помощью волонтеров преподаватели МГУ смогли заново наладить быт в непривычных реалиях - подключить интернет, освоить платформы для онлайн-общения, получить возможность в условиях пропускного режима добраться до поликлиники. Сами волонтеры тщательно следили за соблюдением стандартов безопасности в условиях пандемии - все они были обеспечены комбинезонами, масками, перчатками, антисептиками и бесконтактными термометрами.

Второй немаловажной задачей, решить которую помог фонд "Вольное Дело", стала организация работы госпиталя, созданного на базе медицинского научно-образовательного центра МГУ. Сотрудникам госпиталя фонд обеспечил комфортные условия быта, трехразовое горячее питание, предоставил необходимые при работе с ковидом средства защиты - комбинезоны, респираторы, маски и дезинфицирующие средства. Всего на программу поддержки МГУ в период пандемии фонд "Вольное Дело" выделил более 42 млн рублей.

Фонд поддержки социальных инноваций "Вольное Дело" (http://volnoe-delo.ru) - одна из крупнейших в России организаций в области благотворительности, меценатства и волонтерства. Фонд основан в 1998 году промышленником Олегом Дерипаской.

Волонтеры передали преподавателям и студентам МГУ 5400 наборов продуктов, лекарств, предметов первой необходимости и средств защиты. Фото: Сергей Ильин

За период пандемии фонд "Вольное Дело" направил более миллиона медицинских масок и других средств индивидуальной защиты в российские регионы и более 350 тысяч единиц средств индивидуальной защиты - в московские больницы. Фонд также передал регионам 12 автомобилей скорой помощи и запустил программу дистанционного обучения врачей работе с ИВЛ и лечению респираторных заболеваний.

В апреле фонд передал Центральной районной больнице Усть-Лабинска 14 аппаратов ИВЛ и установил в общественных местах города технологичные санитайзеры для бесконтактной обработки рук и измерения температуры.

В мае фонд направил в Краснодарскую краевую клиническую больницу №1 и Усть-Лабинскую ЦРБ партию средств индивидуальной защиты для медицинского персонала - 5 тысяч противочумных костюмов, 6 тысяч респираторов, 4 тысячи очков и 5 тысяч бахил.

Также совместно с МГУ фонд "Вольное Дело" запустил платформу для дистанционного обучения врачей работе с ИВЛ и лечению респираторных заболеваний, опубликовал серию образовательных видеоинтервью "Что нужно знать о COVID-19" и выпустил курс лекций по вирусологии. Интервью и лекции доступны на канале фонда в YouTube.