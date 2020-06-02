Вышел русский трейлер "Повелителя драконов"

На YouTube-канале компании "Вольга" обнародован локализованный трейлер анимационной фэнтези-адвенчуры "Повелитель драконов" (Dragon Rider) - судя по всему, вполне удалой адаптации одноименного романа-бестселлера Корнелии Функе.

Как уведомляет синопсис, когда-то драконы властвовали на Земле, но в наши дни их можно встретить только в кино, "однако молодой дракон Лунг, пробираясь сквозь небоскребы мегаполисов и уклоняясь от взоров вечно спешащих людей, мечтает добраться до мест, где по легендам могучие рептилии живут в спокойствии и безопасности".

Подсобить предлагается "незадачливому пареньку-сироте, который, как и все мы, даже не подозревал, что драконы реальные и очень даже милые существа".

Далее мобильной компании, которую дополняет самочка кобольда, предстоит отправиться в путешествие по самым таинственным уголкам Земли, насыщенным монстрами и разного рода прочими мифическими креатурами. При этом спутнику ящера придется постараться, в лепешку расшибившись - "ведь спасти драконий род может только истинный повелитель драконов".

Поставил фильм израильский аниматор Томер Ешед, дебютирующий в полном метре, сценарий написали Джон Р. Смит (слегка скандальный "Королевский корги", "Шерлок Гномс") и сама Корнелия Функе.

На оригинальной озвучке отметились Фелисити Джонс, Томас Сэнгстер, Фредди Хаймор и Патрик Стюарт.

Премьера ленты пройдет не онлайн, как в последнее время повелось, а в кино.

Российская дата станет известна позднее.