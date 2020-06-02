Заминированный автомобиль взорван на севере Сирии

Мощный взрыв прогремел в понедельник в зоне безопасности на севере Сирии, которую контролируют турецкие войска. Инцидент произошел в Джиндересе - пригороде областного центра Африн, в 65 км к западу от Алеппо.

По данным информационного агентства Firat, террористы подорвали заминированный автомобиль, пишет ТАСС. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые, однако их точное число пока неизвестно. Сообщается о материальном ущербе.

Ранее, в конце апреля, в Африне была взорвана цистерна. Тогда жертвами стали более 50 человек. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил этот теракт, призвав к прекращению огня на всей территории Сирии и сосредоточению усилий на борьбе с коронавирусом.