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02.06.2020 14:35
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Запретный 1800-летний артефакт найден в Израиле

Текст: Денис Передельский
Фото: Roizer Aharon/Israel Nature and Parks Authority Фото: Roizer Aharon/Israel Nature and Parks Authority
Фото: Roizer Aharon/Israel Nature and Parks Authority

В Национальном парке Ципори на севере Израиля археологи обнаружили мраморную голову льва возрастом около 1800 лет, которая служила краном в уличном фонтанчике для питьевой воды и входила в список запрещенных мудрецами Талмуда идолов.

Об открытии со ссылкой на Управление природных ресурсов и парков Израиля сообщает The Times of Israel. Оно было сделано на территории древнего города Ципори. Там нашли хорошо сохранившуюся часть мраморной скульптуры, которая составляла ансамбль уличного питьевого фонтанчика.

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Ученые считают, что она изготовлена в форме льва. Артефакт в свое время, а его возраст оценен примерно в 1800 лет, служил краном, из которого текла питьевая вода. Подобные изделия широко использовались в Римской империи и были распространены на территории современного Израиля.

Однако израильские археологи напоминают о том, что находка представляет собой именно тот тип "идолопоклоннической" головы, которую Вавилонский Талмуд запретил евреям использовать.

Речь идет о довольно спорном трактате "Авода Зара". Ученым известны разные версии этого документа. Считается, что одна из них была написана именно в Ципори - возможном месте создания Мишны, первого письменного текста, содержащего в себе основные догмы ортодоксального иудаизма.

В "Авода Зара" мудрецы Талмуда предостерегают евреев от употребления воды и других напитков из сосудов, изготовленных в форме головы мифического героя или животного, в том числе из таких вот кранов. Трактат объясняет это тем, что прикладываясь устами к сосуду, человек прикладывается устами к самому идолу. Впрочем, это предостережение было удалено из многих более поздних версий Талмуда, изданных в Европе.

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Размеры найденного артефакта составляют 15х12,5 сантиметров. Зияющая пасть льва, из которой текла вода, имеет диметр два сантиметра. Кран был изготовлен, вероятно, из мрамора, привезенного с территории современной Турции. Подобные львиные головы из "турецкого" мрамора ранее уже находили при раскопках в национальных парках Хамат-Гадер, Бейт-Шеан и Кесария.

Город Ципори известен также под греческим названием Сепфорис. Он знаменит своей мозаикой "Мона Лиза Галилейская". Этот город был расположен в Западной Галилее и на протяжении нескольких столетий являлся большим домом для процветающей смешанной языческой, христианской и еврейской общины.

Найденная ранее тут археологами обширная водная система акведуков и бассейнов, как установлено, была построена в I-II веках и использовалась вплоть до VII-го или VIII-го века. Кстати, считается. что в Ципори бежали многие евреи после неудачного восстания против Рима

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