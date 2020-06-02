Запретный 1800-летний артефакт найден в Израиле

В Национальном парке Ципори на севере Израиля археологи обнаружили мраморную голову льва возрастом около 1800 лет, которая служила краном в уличном фонтанчике для питьевой воды и входила в список запрещенных мудрецами Талмуда идолов.

Об открытии со ссылкой на Управление природных ресурсов и парков Израиля сообщает The Times of Israel. Оно было сделано на территории древнего города Ципори. Там нашли хорошо сохранившуюся часть мраморной скульптуры, которая составляла ансамбль уличного питьевого фонтанчика.

Ученые считают, что она изготовлена в форме льва. Артефакт в свое время, а его возраст оценен примерно в 1800 лет, служил краном, из которого текла питьевая вода. Подобные изделия широко использовались в Римской империи и были распространены на территории современного Израиля.

Однако израильские археологи напоминают о том, что находка представляет собой именно тот тип "идолопоклоннической" головы, которую Вавилонский Талмуд запретил евреям использовать.

Речь идет о довольно спорном трактате "Авода Зара". Ученым известны разные версии этого документа. Считается, что одна из них была написана именно в Ципори - возможном месте создания Мишны, первого письменного текста, содержащего в себе основные догмы ортодоксального иудаизма.

В "Авода Зара" мудрецы Талмуда предостерегают евреев от употребления воды и других напитков из сосудов, изготовленных в форме головы мифического героя или животного, в том числе из таких вот кранов. Трактат объясняет это тем, что прикладываясь устами к сосуду, человек прикладывается устами к самому идолу. Впрочем, это предостережение было удалено из многих более поздних версий Талмуда, изданных в Европе.

Размеры найденного артефакта составляют 15х12,5 сантиметров. Зияющая пасть льва, из которой текла вода, имеет диметр два сантиметра. Кран был изготовлен, вероятно, из мрамора, привезенного с территории современной Турции. Подобные львиные головы из "турецкого" мрамора ранее уже находили при раскопках в национальных парках Хамат-Гадер, Бейт-Шеан и Кесария.

Город Ципори известен также под греческим названием Сепфорис. Он знаменит своей мозаикой "Мона Лиза Галилейская". Этот город был расположен в Западной Галилее и на протяжении нескольких столетий являлся большим домом для процветающей смешанной языческой, христианской и еврейской общины.

Найденная ранее тут археологами обширная водная система акведуков и бассейнов, как установлено, была построена в I-II веках и использовалась вплоть до VII-го или VIII-го века. Кстати, считается. что в Ципори бежали многие евреи после неудачного восстания против Рима