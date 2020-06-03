Аккаунт Рогозина в Twitter перешел к "Роскосмосу"

Аккаунт генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Twitter стал официальной страницей государственной корпорации.

На страницу Рогозина подписано большое количество людей (более 766 тысяч), поэтому было решено использовать это для дополнительного продвижения новостей "Роскосмоса".

Глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко рассказал РИА Новости, что нет смысла в ведении двух параллельных страниц, если происходит согласование важных публикаций с гендиректором.

В минувшее воскресенье Рогозин на своей странице в Twitter поздравил NASA и SpaceX с успешным полетом Crew Dragon. Также он заявил, что РФ рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в космической сфере.