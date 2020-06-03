Аккаунт Рогозина в Twitter перешел к "Роскосмосу"

Аккаунт генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Twitter стал официальной страницей государственной корпорации.
На страницу Рогозина подписано большое количество людей (более 766 тысяч), поэтому было решено использовать это для дополнительного продвижения новостей "Роскосмоса".
Глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко рассказал РИА Новости, что нет смысла в ведении двух параллельных страниц, если происходит согласование важных публикаций с гендиректором.
В минувшее воскресенье Рогозин на своей странице в Twitter поздравил NASA и SpaceX с успешным полетом Crew Dragon. Также он заявил, что РФ рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в космической сфере.
Завершен очередной этап создания опытного образца кислородно-метанового ракетного двигателя #РД0177 — https://t.co/8OvGatwoE9— Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) June 3, 2020
🚀 Цель работ — исследование процессов смесеобразования в модельном газогенераторе с различными вариантами форсуночной головки pic.twitter.com/8DV9GIA2PV