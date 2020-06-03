Британский культурист смог оправиться от тяжелой формы СОVID-19

Иначе как чудом это не назовешь. Поступивший 25 марта в британский госпиталь в ужасающем состоянии 44-летний Стив (свою фамилию он просил не называть) был фактически обречен на невозвращение.

В больнице его дыхание резко ухудшилось. В течение нескольких часов Стива привели в коматозное состояние. Через два дня перевезли в госпиталь Брумфелд в Челмфорде, где ему сделали трахеотомию - операцию с целью хирургическим путем получить отверстие в трахее для облегчения дыхания. Тяжелого, а по сути безнадежно больного, подключили к аппарату поддержания жизнедеятельности.

Состояние Стива было настолько тяжелым, что врачи посоветовали его семье готовиться к похоронам. Он пробыл на вентиляторе легких 50 дней. Спустя семь недель Стив открыл глаза. Врачи и медсестры стояли вокруг его кровати, аплодируя этому парню, который победил смерть. Однако эта победа обошлась ему дорого: стало сдавать сердце, почки, появился сбой в дыхании и сепсис, который, как правило, становится ответной реакцией организма на тяжелую инфекцию.

На минувшей неделе Стива выписали из госпиталя, и сегодня он постепенно приходит в себя в своем доме в Ист Тилбури - городке в графстве Эссекс. Он рассказывает, что помнит о своем "приключении" совсем мало, так как все как будто-то бы в одночасье рухнуло: "Когда проснулся, я был уже в другой больнице. Я не мог говорить, и вокруг меня было много врачей и медсестер, которые хлопали в ладоши. Это было довольно сюрреалистично. Я по природе очень активный человек. Я старался заботиться о своем здоровье. Был гимнастом и поднимал штангу. Но то, что случилось, абсолютно потрясло меня. Когда я проснулся, посмотрел в зеркало и не узнал себя. Я весил 101 килограмм, а когда вышел из больницы спустился до 63-х. У меня объявилась сердечная, почечная и дыхательная недостаточность, сепсис и пневмония. Я теперь не могу ходить без посторонней помощи, у меня не стало мускулов, и я превратился во что-то вроде половинки от меня прежнего. Но все говорят - это просто чудо, что я выжил. Я работал управляющим на крупной стройке в Лондоне, где, по всей вероятности, и заразился. Первыми симптомами заражения коронавирусом стала температура 40,2 градуса и ужасный кашель. Моя семья была в отчаянии и писала мне прощальные письма, потому что они уже потеряли всякую надежду. Жена и дети не отходили от моей больничной кровати и заботились обо мне как могли".

Жена Стива вспоминает сегодня, в каком ужасе она была от того, что случилось с ее мужем и в страхе, что он не выживет: "Мне пришлось сказать детям, что их отец может умереть. Когда он вошел в дом, я не могла взглянуть на него. Я не верила, что все это реальность. Мы были бесконечно счастливы, что самое страшное уже позади".