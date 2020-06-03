Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера

Демонстрация в знак солидарности с американскими протестующими против полицейского произвола в Лондоне закончилась столкновениями с местной полицией. Как передает The Telegraph, агрессивно настроенные участники начали бросаться в стражей порядка разными предметами.

Один офицер столичной полиции, прижатый разгоряченной толпой к зданию на Даунинг-стрит, получил удар кулаком в лицо - этот момент попал в кадр фоторепортера AFP. Кроме того, демонстранты попытались перелезть через ограду резиденции премьер-министра.

Были арестованы не менее двух человек по подозрению в атаках на представителя экстренных служб и в подстрекательстве к беспорядкам возле Даунинг-стрит, 10. Их отправили в участок. Всего в лондонской акции под девизом "Жизни черных имеют значение" (Black Lives Matter) приняли участие несколько сотен человек. Телеканал Sky News сообщает о тысячах демонстрантов. Они заблокировали уличное движение возле Гайд-парка ("заложниками" толпы оказались десять двухэтажных автобусов), забирались на статуи, телефонные будки и даже крыши кафе.