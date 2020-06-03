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03.06.2020 15:30
Рубрика: В мире

Еврокомиссия ужесточит правила работы в Европе иностранных IT-компаний

Текст: Александр Саможнев

Еврокомиссия планирует ужесточить правила работы в Европе крупных иностранных IT-компаний и агрегаторов, таких как Apple, Google, Facebook, Amazon, Twitter, Ebay и Uber. Комиссия, среди прочего, опасается влияния технологических гигантов на европейский рынок, искажения конкуренции, предложения нелегальных услуг, распространение вредной информации и уклонения от налогов. В этой связи предлагается принять новый закон взамен устаревшей директивы от 2000 года, сообщает газета Neue Zuercher Zeitung.

Фото: Pixabay
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К концу года должен быть представлен законодательный пакет под названием "Акт о цифровых услугах" (Digital Services Act). Документ заменит директиву об электронной торговле от 2000 года и предотвратит самодеятельное толкование электронных услуг странами-членами ЕС, что, по мнению еврочиновников, поставит под угрозу единство внутреннего рынка, достижениями которого Евросоюз особенно гордится.

Еврокомиссия хочет также, чтобы Google, Facebook, Twitter и другие компании взяли на себя больше ответственности за содержание контента. Платформы, считают в Брюсселе, должны делать больше, чтобы обуздать незаконные предложения и запрещенные действия пользователей. Например, рассматриваются согласованные правила для систем уведомления и реагирования. Например, Facebook должен реагировать в соответствии с определенными правилами при сообщении о незаконном контенте, в том числе, когда речь идет о дезинформации.

Брюссель хочет иметь возможность вмешиваться в рынки в качестве меры предосторожности для предотвращения образования монополий. Имеются также другие законодательные проекты ЕК в области конкурентного права и налогов. Еврокомиссия рассчитывает на введении цифрового налога на IT-компании для финансирования части пакета мер по стимулированию экономики, пострадавшей от кризиса из-за пандемии. Эта инициатива в настоящее время рассматривается на высоком уровне в ОЭСР.

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