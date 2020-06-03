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03.06.2020 18:27
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Глава администрации Сянгана поддержала закон о госбезопасности

Глава администрации Специального административного района Сянган (Гонконг) Линь-Чжэн Юээ поддержала разработку закона о госбезопасности региона. Она также призвала зарубежных политиков не прибегать к практике двойных стандартов в отношении этого вопроса, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

По ее словам, принятие законов о национальной безопасности является прерогативой центральных органов власти, что соответствует практике всех других стран. В Сянгане не хватает законов, препятствующих угрожающей нацбезопасности деятельности, добавила она.

С прошлого года, как подчеркнула Линь-Чжэн Юээ, в Сянгане растет угроза национальной безопасности, что сопровождается выступлениями за "независимость", а также иностранным вмешательством, несущим ущерб государственной безопасности.

Правительства некоторых иностранных государств дорожат своей собственной нацбезопасностью, но предвзято оценивают безопасность Китая и текущую ситуацию в Сянгане, отметила глава администрации. Любые санкции или лишение Сянгана его особого статуса нанесут ущерб самим США и никому не принесут пользы, предупредила Линь-Чжэн Юээ.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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