Глава администрации Сянгана поддержала закон о госбезопасности

По ее словам, принятие законов о национальной безопасности является прерогативой центральных органов власти, что соответствует практике всех других стран. В Сянгане не хватает законов, препятствующих угрожающей нацбезопасности деятельности, добавила она.

С прошлого года, как подчеркнула Линь-Чжэн Юээ, в Сянгане растет угроза национальной безопасности, что сопровождается выступлениями за "независимость", а также иностранным вмешательством, несущим ущерб государственной безопасности.

Правительства некоторых иностранных государств дорожат своей собственной нацбезопасностью, но предвзято оценивают безопасность Китая и текущую ситуацию в Сянгане, отметила глава администрации. Любые санкции или лишение Сянгана его особого статуса нанесут ущерб самим США и никому не принесут пользы, предупредила Линь-Чжэн Юээ.