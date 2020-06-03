Кабмин: Анализ мер борьбы с COVID-19 не связан с решениями регионов

По итогам прошедшего в понедельник президиума Координационного совета по борьбе с заболеванием заняться соответствующей оценкой было поручено Министерству юстиции, Министерству здравоохранения, Роспотребнадзору. Они также должны привлечь к этой работе правительство Москвы и экспертное юридическое сообщество. Особое внимание будет уделено положениям, в наибольшей степени затрагивающим права и интересы граждан.

В кабинете министров уточнили, что цель анализа - обобщение существующей нормативно-правовой практики для возможного использования в подобных ситуациях в будущем. Оценку получат все акты, выпущенные на волне COVID-19, - как регионального, так и федерального уровня, включая документы правительства России.