Постановление правительства Калужской области от 2 июня 2020 года № 433 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Калужской области от 02.06.2020 № 12 Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364, от 07.05.2020 № 369, от 08.05.2020 № 373, от 08.05.2020 № 374, от 15.05.2020 № 379, от 19.05.2020 № 388, от 29.05.2020 № 420, от 02.06.2020 № 425) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова "15 июня 2020 года" заменить словами "30 июня 2020 года".

1.2. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"С 3 июня 2020 года перейти к 1 этапу снятия ограничительных мероприятий, введенных в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) на территории Калужской области.".

1.3. Пункт 7.5 постановления дополнить абзацами восьмым - десятым следующего содержания:

"с 3 июня 2020 года:

- прогулки на улице не более 2-х человек вместе, при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;

- занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2-х человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.".

1.4. В пункте 7.8 постановления цифры "8.2.3," исключить.

1.5. В пункте 8 постановления слова "и иных подобных" исключить.

1.6. Пункт 8.2.1 постановления изложить в следующей редакции:

"8.2.1. Оказание услуг в области отдыха, развлечений и спорта в закрытых спортивных объектах, спортивных клубах (кружках, секциях); услуг по организации и проведению спортивных мероприятий в закрытом помещении для любителей; услуг фитнес-центров и кегельбанов.".

1.7. Пункт 8.2.3 постановления признать утратившим силу.

1.8. В абзаце первом пункта 8.5 постановления слова "15 июня 2020 года:" заменить словами "30 июня 2020 года:".

1.9. Пункт 8.5.3 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"- с 3 июня 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу непродовольственных товаров в объектах розничной торговли площадью торгового зала до 400 кв. м с отдельным наружным (уличным) входом в объект торговли при условии ограничения одновременного присутствия посетителей в торговом зале объекта торговли, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м.".

1.10. Пункт 8.7 постановления признать утратившим силу.

1.11. Дополнить постановление новым пунктом 15 следующего содержания:

"15. В период избирательной кампании на выборах в органы государственной власти Калужской области и органы местного самоуправления Калужской области при проведении предвыборных мероприятий избирательным объединениям, иным общественным объединениям, кандидатам и гражданам обеспечить:

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания - медицинских масок (одноразовых, многоразовых), респираторов и иных их заменяющих текстильных изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека;

- соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);

- проведение мероприятий на открытом воздухе при благоприятных погодных условиях.".

1.12. Дополнить постановление новым пунктом 16 следующего содержания:

"16. Довести до сведения организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, информацию о необходимости (исходя из осуществляемых видов экономической деятельности) обеспечить выполнение писем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.02.2020 № 02/2120-2020-32, от 11.04.2020 № 02/6673-2020-32, от 20.04.2020 № 02/7373-2020-32, от 20.04.2020 № 02/7374-2020-32, от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24, от 21.04.2020 № 02/7495-2020-32, от 21.04.2020 № 02/7505-2020-24, от 21.04.2020 № 02/7515-2020-24, от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24, от 30.04.2020 № 02/8480-2020-24, от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24, от 19.05.2020 № 02/9795-2020-24.".

1.13. Пункты 15 и 16 постановления считать соответственно пунктами 17 и 18.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша







