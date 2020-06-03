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3 июня 2020 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 3 июня 2020 года № 90 "О внесении изменения в постановление Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в часть 4 постановления Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края" изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

"1) въезд на территорию Камчатского края граждан, указанных в пункте 1 части 2 настоящего постановления, допускается при предъявлении ими цифрового пропуска;".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов



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