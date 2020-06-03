Постановление правительства Красноярского края от 31 мая 2020 года № 400-п "О введении режима чрезвычайной ситуации на территориях города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Совета администрации Красноярского края от 15.04.2004 № 92-п "О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края", учитывая решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красноярского края от 31.05.2020 № 32, в целях защиты населения и территорий, ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 открытого акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания" и загрязнением водных объектов (р. Далдыкан, р. Амбарная), постановляю:

1. Ввести с 18:00 31.05.2020 режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципальных звеньев города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить зоной чрезвычайной ситуации территорию города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

3. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации главу города Норильска Ахметчина Рината Вячеславовича.

4. Руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации:

организовать работы по ликвидации чрезвычайной ситуации и всестороннее обеспечение действий сил и средств муниципальных звеньев города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

обеспечить непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития чрезвычайной ситуации;

осуществлять непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

организовать и поддерживать непрерывное взаимодействие с Енисейским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края, министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, агентством по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации и её последствий.

5. Главам органов местного самоуправления города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района обеспечить информирование населения о чрезвычайной ситуации, её параметрах и масштабах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Красноярского края А.Г. Цыкалова.

7. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин







