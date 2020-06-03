Указ губернатора Красноярского края от 3 июня 2020 года № 140-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая решение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020, решение Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 31.03.2020 № 24-00-17/02-4028-2020, от 29.04.2020 № 24-00-17/02-5670-2020, от 03.06.2020 № 24-00-17/02-7434-2020, решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31.03.2020 № 9, от 13.04.2020 № 13, от 20.04.2020 № 17, от 08.05.2020 № 23, от 03.06.2020 № 34, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "статьей 90 Устава Красноярского края" заменить словами "Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края";

слова "письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 31.03.2020 № 24-00-17/02-4028-2020, от 29.04.2020 № 24-00-17/02-5670-2020, решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31.03.2020 № 9, от 13.04.2020 № 13, от 20.04.2020 № 17, от 08.05.2020 № 23" заменить словами "письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 31.03.2020 № 24-00-17/02-4028-2020, от 29.04.2020 № 24-00-17/02-5670-2020, от 03.06.2020 № 24-00-17/02-7434-2020, решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31.03.2020 № 9, от 13.04.2020 № 13, от 20.04.2020 № 17, от 08.05.2020 № 23, от 03.06.2020 № 34";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. С момента вступления в силу настоящего указа до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:

1) обязать граждан:

а) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в общественных местах, в том числе в общественном транспорте (за исключением такси);

б) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия) при нахождении в общественном транспорте (включая такси), на остановочных пунктах, при посещении организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции;

2) обязать органы государственной власти Красноярского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) рекомендовать гражданам не покидать место жительства (место пребывания), за исключением случаев, предусматривающих эффективную защиту от коронавирусной инфекции:

а) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение коронавирусной инфекции (в том числе оказания транспортных услуг и услуг доставки);

б) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг (гражданам в возрасте 65 лет и старше рекомендовать посещение мест приобретения товаров, работ, услуг в период с 9.00 по 12.00 часов);

в) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

г) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (места пребывания);

д) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

е) прогулок на улице не более двух человек вместе, при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;

ж) занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

з) посещения правоохранительных органов по повесткам;

и) посещения несовершеннолетних детей в случае их проживания раздельно от одного из родителей;

к) посещения пожилых и больных родственников, которым требуется посторонняя помощь, а также несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра (например, госпитализация единственного родителя);

л) сопровождения нуждающихся в помощи и несовершеннолетних в случае посещения ими организаций, которые продолжают функционировать (например, отвести ребенка в больницу или сопроводить в больницу пожилого родственника, который без посторонней помощи не может это сделать);

м) участия в похоронах родственников и близких друзей;

н) поездок на дачные и садовые участки для ведения садоводства и огородничества (при соблюдении маршрута следования);

о) посещения адвокатов и нотариусов;

п) посещения иных организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции;

р) иных экстренных случаев.";

пункты 2-6 признать утратившими силу.

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







