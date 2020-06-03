Постановление администрации Липецкой области от 3 июня 2020 года № 331 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая) следующие изменения:

1. Абзац третий подпункта 1 пункта 1.2 после слов "государственная регистрация прав на недвижимое имущество"," дополнить словами "Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости", "Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств",".

2. Дополнить пунктом 1.2.1 следующего содержания:

"1.2.1. Действие пункта 1.1 и абзаца первого подпункта 1 пункта 1.2 не распространяется на спортивные мероприятия с участием лиц, осуществляющих тренировочные занятия на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства на открытом воздухе, открытых уличных плоскостных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах, иных открытых спортивных сооружениях.".

Глава администрации Липецкой области И.Г. Артамонов







