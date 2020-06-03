Постановление администрации Липецкой области от 3 июня 2020 года № 331 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Новости

В Татарстане умер чемпион мира по борьбе корэш Ильяс Галимов 19:01
"Газпром" уступил Сбербанку первое место по капитализации 18:58
Экс-участник "Отпетых мошенников" потребовал от Малахова миллион рублей 18:49
В Индии обнаружена древняя технология империи Великих Моголов 18:47
Володин: Госдума приняла 29 законов, необходимых в период пандемии 18:44
Под Владимиром трехмесячный ребенок умер от истощения 18:30
В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки 18:29
Трамп: Возвращение России в G7 решит многие проблемы 18:25
Эксперты прогнозируют восстановление инвестиций в углеводороды к 2025 году 18:16
Росавиация одобрила субсидии авиакомпаниям на 9,5 млрд рублей 18:00
Путин пожелал Комаровой успехов на выборах на пост главы ХМАО 18:00
Борьба с коронавирусом обошлась Подмосковью в 40 млрд рублей 17:51
Кремль ответил на слова Трампа про "ядерный пакт" 17:51
У председателя комитета по социполитике Петербурга выявлен COVID-19 17:49
Воробьев рассказал, что в Подмосковье откроется в последнюю очередь 17:43
Лукашенко рассказали о военных разработках 17:43
В Подмосковье начали сворачивать дополнительные инфекционные койки 17:41
В США нашли коронавирус у собаки 17:36
BlaBlaCar возвращается на российские дороги 17:31
Начальник уголовного розыска города Шахты попал под следствие 17:28
Обнаружено место с самым чистым воздухом на Земле 17:28
Экс-омбудсмену Челябинской области грозит реальный срок 17:27
В Воронеже во дворе дома загорелся снаряд времен ВОВ 17:17
Volkswagen повысит зарплаты и выплатит премии работникам в России 17:14
Загадочную обезглавленную статую нашли в древней Патаре 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
3 июня 2020 г.

Постановление администрации Липецкой области от 3 июня 2020 года № 331 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Дата подписания 3 июня 2020 г.
Опубликован 3 июня 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая) следующие изменения:

1. Абзац третий подпункта 1 пункта 1.2 после слов "государственная регистрация прав на недвижимое имущество"," дополнить словами "Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости", "Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств",".

2. Дополнить пунктом 1.2.1 следующего содержания:

"1.2.1. Действие пункта 1.1 и абзаца первого подпункта 1 пункта 1.2 не распространяется на спортивные мероприятия с участием лиц, осуществляющих тренировочные занятия на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства на открытом воздухе, открытых уличных плоскостных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах, иных открытых спортивных сооружениях.".

Глава администрации Липецкой области И.Г. Артамонов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией