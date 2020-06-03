Лоза ехидно ответил Киркорову, сравнившему его с "аппендицитом"

Дав ряд ценных комментариев ситуации вокруг Пригожина и Шнурова, Юрий Лоза, музыкант и знаток всего, обратил внимание на более свежий хайп. Речь идет о "короле" отечественной эстрады Филиппе Киркорове, спародировавшем передачу Елены Малышевой "Жить здорово".

В своем видео Филипп Бедросович изобразил половой член, мимоходом высмеял Леонида Агутина с его онлайн-концертом, предложил Николаю Баскову "исполнить роль ануса" и назвал Юрия Лозу "никому не нужным" аппендицитом.

На чем не успокоился, также сыграв в мини-шоу поющую простату, призвав себя поскорее помассировать.

Лоза всем этим околомедицинским юмором оказался не особо доволен, в комментариях СМИ назвав коллегу безграмотным и не читающим научно-популярных книжек. И далее в своем Facebook пояснив, отчего не расстроился. Да потому, что попытка "зацепить" Киркоровым Лозу последнему показалась неумелой - да и вообще на глупые высказывания он не обижается.

Почему глупые? "Да потому, что Филипп назвал меня "аппендицитом", поставив его в один смысловой ряд с анусом и простатой. Но ведь анус и простата являются частями тела, а аппендицит - это воспаление аппендикса, то есть процесс", - поясняет Юрий. Добавив: "Это всё равно, что написать в СМСке - "купи мне стол, стул и стирку".

Но даже если бы Киркоров "высказался стилистически верно", то всё равно продемонстрировал бы свою необразованность, - уверен Лоза. Ведь мнение о том, что аппендикс бесполезен, уже пересмотрено. И выяснено: данный орган "является частью иммунной системы, выполняет уйму полезной работы, и без него нам никак нельзя". Что ныне - общеизвестный факт.

"Но, как говорится, эрудицией перед зеркалом не разживешься", - язвит певец. Отметив, что читать Киркоров, судя по его высказываниям, "не приучен", писать - тоже. Да играть ни на чем не умеет.

"Остается заниматься всякой чепухой. Жалко мужика... хотя насчет мужика я, наверное, погорячился", - иронично подытожил Лоза.