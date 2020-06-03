Постановление правительства Магаданской области от 3 июня 2020 года № 404-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп и признании утратившим силу постановления Правительства Магаданской области от 16 мая 2020 г. № 340-пп"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" следующие изменения:

в Мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденных указанным постановлением:

- подпункт 2 пункта 1.8 раздела I "Общие меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующие на территории всех муниципальных образований Магаданской области" изложить в следующей редакции:

"2) обеспечить использование в общественном транспорте, в местах приобретения товаров, работ, услуг, в иных общественных местах, где невозможно соблюдение гражданами социального дистанцирования, на предприятиях и организациях лицевых масок для защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватно-марлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей);";

- пункт 4.4 раздела IV "Дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующие на территориях муниципальных образований "Сусуманский городской округ", "Ягоднинский городской округ" признать утратившим силу.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Магаданской области от 16 мая 2020 г. № 340-пп "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории поселка Ягодное муниципального образования "Ягоднинский городской округ" в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с 00 часов 00 минут 04 июня 2020 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







