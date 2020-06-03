Нацгвардия США проверит использование вертолета при разгоне протестующих

Штаб американской Нацгвардии в округе штата Вашингтон начал проверку использования вертолета для разгона акции протеста против полицейского произвола после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает The Hill.

"Генерал-майор Уильям Дж. Уолкер, командующий Нацгвардией округа Колумбия, распорядился провести расследование по факту маневра на низкой высоте, осуществленного одним из наших ротационных авиационных средств 1 июня", - сообщили в ведомстве. Напомним, в семь вечера понедельника местная полиция ввела комендантский час, после этого над городом были замечены вертолеты, в том числе медицинский борт с опознавательными знаками Красного Креста. Воздушные машины пролетели над протестующими на высоте ниже, чем 12 этажей стандартного здания, используя нисходящие потоки воздуха от роторов для разгона толпы.

"Это было глупое предприятие, - признал бывший армейский юрист, профессор Южно-техасского колледжа права Джеффри Корн. - Символическое значение Красного Креста широко распространено и призвано обозначать небоевую функцию вооруженных сил". Экс-пилот Корпуса морской пехоты Кайлин Хантер также заявила изданию, что маневры "способствовали эскалации" и при этом не имели практического значения.