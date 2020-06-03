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03.06.2020,  
12:32
Текст:  Олег Корякин (Казань)

National Interest оценил растущую мощь Тихоокеанского флота РФ

В США оценили модернизацию Тихоокеанского флота ВМФ России.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: U.S. Air Force photo by Senior Airman Michael B. Keller / wikimedia.org
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Американское издание The National Interest опубликовало статью "Тихоокеанский флот России становится все сильнее". Автор напоминает, что Россия унаследовала от Советского Союза огромный современный флот. В начале 1990-х ТОФ находился в зените своей мощи. Он эксплуатировал несколько сотен военных кораблей, малых судов и подводных лодок. Их радиус действия простирался от Тихого до Индийского океана.

В последние годы Россия приложила большие усилия для его модернизации. И хотя ВМФ уже не столь многочисленный, он по-прежнему остается эффективным.

К концу 2020 года ТОФ получит 15 новых боевых кораблей и судов снабжения, которые будут действовать на Дальнем Востоке. Отличием современного Тихоокеанского флота от советского стало то, что в нем преобладают фрегаты, корветы и небольшие ракетные корабли.

Среди 15 новых судов автор отмечает корвет "Гремящий", дизель-электрическую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский", минный тральщик "Яков Баляев", противолодочный катер класса "Раптор", морской буксир "Андрей Степанов" и два спасательных катера проекта 23040.

Помимо надводных кораблей, флот будет поддерживаться набирающими мощь подводными силами. Для Тихоокеанского флота строят шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.

Также планируется дальнейшее вооружение ТОФ атомными подлодками, а также развитие береговой инфраструктуры базирования подводных лодок.

В завершении автор отмечает, что в России уже достигли больших успехов с модернизацией Черноморского, Балтийского и Каспийского флотов. Кроме того, несколько подводных лодок и боевых кораблей получил Северный флот.

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ВМФ России
Фото: U.S. Department of Defense / wikimedia.org
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