Новая Зеландия первой в мире отменит все ограничения из-за коронавируса

Новая Зеландия совершит настоящий прорыв на фоне пандемии. Восьмого июня правительство примет решение об отмене всех ограничений, связанных с коронавирусом. В течение одиннадцати дней подряд в стране не было зарегистрировано новых инфицированных, сообщает портал Sky News.
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"Наша стратегия идти с напряжением вперед и прийти первыми окупилась, - заявила премьер-министр Жасинда Ардерн. - Мы будем одной из первых стран в мире, которая испытала вспышку COVID-19, а затем так быстро вернулась к нормальному состоянию".
Премьер пояснила, что объявить о выходе из карантина предполагалось 22 июня, однако, как оказалось, можно сделать это даже раньше. Успех в борьбе с коронавирусом во многом объясняется строгими ограничениями в течение почти семи недель. В это время большинство предприятий были закрыты, все находились дома за исключением некоторых категорий работников.