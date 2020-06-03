Путин отметил отсутствие критических сбоев в снабжении медиков

Отечественные компании в сжатые сроки смогли увеличить выпуск средств индивидуальной защиты, в результате удалось избежать критических сбоев в снабжении медиков, заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции по ситуации в легкой промышленности.

"В самом начале пандемии, причем в условиях известных вынужденных ограничений российские компании проявили ответственный, гибкий подход и развернули, причем достаточно быстро, выпуск средств индивидуальной защиты, в каких-то случаях перепрофилировали свое производство, а где-то наладили его фактически с нуля", - констатировал Путин, поблагодарив всех, кто участвовал в решении этой задачи.

В короткие сроки в России в десятки раз выросло производство масок, перчаток, защитных костюмов, отметил президент. "В результате удалось избежать критических сбоев в снабжении врачей, среднего и младшего медперсонала больниц, служб скорой помощи. А если где-то они и были на первом этапе из-за нехватки, то это достаточно быстро было исправлено", - сказал он.

"Другие сбои тоже имели место, знаю об этом хорошо. Но, как правило, это вызвано просто административными недоработками", - считает Путин.