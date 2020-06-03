Путин призвал скорректировать подходы к реагированию на вызовы в сфере здоровья

О необходимости изменить работу государственного материального резерва заявил президент на совещании по легкой промышленности.

"Ситуация на начальном этапе эпидемии показала - нам нужно скорректировать подходы к реагированию на масштабные вызовы в области здоровья людей. В том числе, это касается выпуска средств индивидуальной защиты", - заявил Владимир Путин.

"От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто, и отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий", - сказал президент и призвал действовать "загодя, на опережение".

Глава государства предложил обсудить, что нужно изменить в работе государственного материального резерва, какой страховочный ресурс надо иметь и по производственным мощностям в этой связи.