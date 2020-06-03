Бандиты в Москве отобрали у женщины свыше 1,2 миллиона рублей

Нападение на женщину, посетившую банк, явно было не случайным.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в полицию с заявлением обратилась пенсионерка, которая рассказала, что по окончании срока вклада она закрыла счет в отделении банка, получила около 15 тысяч долларов наличными и направилась домой. В подъезде на нее напал неизвестный мужчина. Его лицо было скрыто под медицинской маской. Вооруженный ножом незнакомец выхватил сумку, в которой находилось свыше миллиона двухсот тысяч рублей, банковские карты, документы и личные вещи. Потерпевшая попыталась его остановить, но злоумышленник скрылся.

Полицейские установили, что к нападению может быть причастен работник кредитной организации. По версии следствия, именно он сообщил своим знакомым о том, что клиент банка сняла крупную сумму. Один из злоумышленников проследил за женщиной, отобрал у нее деньги и вместе с сообщником скрылся на такси. Оперативники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками Госавтоинспекции задержали троих подозреваемых в этом разбойном нападении.

Двое подозреваемых были задержаны на Первой Бородинской улице. При них обнаружены похищенные деньги, которые уже возвращены законной владелице. Еще один соучастник задержан в тот же день по месту проживания на улице 9-й Парковой.

Сейчас в отношении троих граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.