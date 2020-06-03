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03.06.2020 15:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дмитрий Губерниев: Я приветствую касающиеся окружающей среды поправки в Конституцию

Текст: Вадим Сергеев

Известный комментатор биатлона и других крупных спортивных соревнований Дмитрий Губерниев приветствует поправки в Конституцию РФ, касающиеся окружающей среды. Об этом он сообщил в эфире "Москвы 24".

Фото: РИА Новости
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"Как человек, влюбленный в подмосковную природу, приветствую поправки, которые касаются окружающей среды. Потому что здесь много проблем не только в Подмосковье и Москве, но и по всей стране. Поэтому наше будущее в данной ситуации действительно, как и будущее наших детей, зависит от нас", - заявил Губерниев.

Общество Природа Власть Работа власти Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Изменения в Конституцию РФ

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