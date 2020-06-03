Дмитрий Губерниев: Я приветствую касающиеся окружающей среды поправки в Конституцию

Известный комментатор биатлона и других крупных спортивных соревнований Дмитрий Губерниев приветствует поправки в Конституцию РФ, касающиеся окружающей среды. Об этом он сообщил в эфире "Москвы 24".

"Как человек, влюбленный в подмосковную природу, приветствую поправки, которые касаются окружающей среды. Потому что здесь много проблем не только в Подмосковье и Москве, но и по всей стране. Поэтому наше будущее в данной ситуации действительно, как и будущее наших детей, зависит от нас", - заявил Губерниев.