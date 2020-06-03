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03.06.2020 10:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московские врачи вылечили от коронавируса более 90 тысяч человек

Текст: Любовь Проценко

Более 90 тысяч человек вылечились в столице от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3385 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 91654 человек, - рассказала она.

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Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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