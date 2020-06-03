На Филевской линии столичного метро временно нет движения поездов

На голубой ветке метро временно приостановлено движение поездов между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" из-за упавшего на пути дерева.

Как рассказали в пресс-службе подземки, угрозы пассажирам нет, и через 15-20 минут движение будет восстановлено. "Для этого снято напряжение, аварийная бригада распилет дерево, уберет с линии и движение восстановим", - сказали в пресс-службе.

Для проезда можно воспользоваться Арбатско-Покровской линией.

Напомним, что аналогичная ситуация была в мае, когда из-за упавшего дерева на открытой линии останавливали движение.