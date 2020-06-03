Потерпевший от разбоя пойдет под суд за отказ от дачи показаний

Нетипичное обвинительное заключение по редкому уголовному делу утвердил Таганский межрайонный прокурор. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, речь идет об уголовном деле в отношении 55-летнего жителя подмосковной Балашихи, которого обвиняют по статье 308 УК РФ, то есть в отказе потерпевшего от дачи показаний. Изначально мужчина был признан потерпевшим по делу о разбое организованной группы лиц. После расследования это дело было направлено направлено в Таганский районный суд для рассмотрения по существу. Когда житель Балашихи пришел в суд в качестве свидетеля, он отказался давать показания и самовольно покинул зал заседания, заявив, что разрешение судьи ему не требуется. При этом он был заранее письменно предупрежден судьей об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний.

Несмотря на отказ мужчины от дачи показаний в качестве потерпевшего, обвиняемые в разбое были осуждены к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима.

Действия самого потерпевшего были расценены следствием как препятствие правосудию. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в тот же Таганский суд, где теперь уже обвиняемый должен был выступить свидетелем.