Создатель бренда "Довгань" объявлен в международный розыск

Следственные органы объявили в международный розыск создателя брендов "Довгань" и "Смак" Германа Лиллевяли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хорошевского районного суда Москвы.

Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Планируется, что 5 июня суд рассмотрит вопрос о заочном аресте предпринимателя.

Герман Лиллевяли в 1995 году основал ЗАО "Ликомп холдинг". Компания занималась развитием российских торговых марок "Довгань" и "Смак", а также финансовым и банковским бизнесом. В 2013 году бизнесмен создал инвестиционную компанию, которая специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже. В мае этого года появилась информация, что бизнесмена обвиняют в хищении 150 миллионов долларов у инвесторов. Дело возбуждено по статье "Мошенничество".