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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле трагически погиб священник

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле погиб клирик Переславской епархии протоиерей Александр Штерцель.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов). По его словам, протоиерей "умер в Ярославле, несчастный случай".

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- Мы пока не обладаем точной информацией о произошедшем, - пояснил пресс-секретарь Переславской епархии иерей Сергий Савенков. - Поначалу думали, что произошло убийство. Но из правоохранительных органов нам сообщили, что отец Александр по какой-то причине упал на улице, ударился головой о бордюр, потерял много крови и скончался в больнице скорой помощи имени Соловьева.

Со слов отца Сергия, Александр Штерцель жил и служил в Борисоглебском мужском монастыре и собирался принять монашество. В Ярославле у него есть квартира, которую он иногда приезжал проверять.

- Следственные органы СК РФ по региону выясняют обстоятельства произошедшего, - сообщил официальный представитель ведомства Евгений Сучков.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

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