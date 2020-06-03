В Подмосковье начали сворачивать дополнительные инфекционные койки

С 8 июля поликлиники Московской области будут возвращаться к плановому режиму работы. Их продезинфицируют, всем сотрудникам проведут тесты на коронавирус, а с 15 июня начнут открывать для посетителей, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

"Коэффициент распространения COVID-19 у нас составляет 0,85-0,92", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Этого недостаточно, чтобы, к примеру, отменить масочный режим, но хватает, чтобы начать постепенно сворачивать инфекционные койки, которые область экстренно создавала в последние месяцы. По словам Воробьева, их появилось порядка 15 тысяч, сейчас многие их них пустуют и от части уже можно отказаться.