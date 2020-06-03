Колокольцев наградил полицейского из Владивостока за спасение человека

Министр внутренних дел генерал полиции РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку младшего сержанта полиции Андрея Вакуленко ведомственным знаком отличия - медалью "За смелость во имя спасения".

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, наряд в составе старших лейтенантов полиции Виктора Слободянникова и Семена Нестерова и младшего сержанта полиции Андрея Вакуленко около полуночи 12 мая подъехал на улицу Вилкова для оформления дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомашин.

В этот момент со стороны улицы Спортивной выехал автомобиль и на большой скорости начал приближаться к участникам ДТП. Водитель не справился с управлением, произошло столкновение, и иномарка вылетела на тротуар. На ее пути оказалась 18-летняя пассажирка одного из транспортных средств.

Андрей Вакуленко среагировал мгновенно - спасая жизнь девушки, он оттолкнул ее в сторону, а сам оказался под колесами автомобиля. Полицейский был госпитализирован в Приморскую краевую клиническую больницу № 1. Сейчас он находится под наблюдением врачей.