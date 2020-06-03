В Татарстане умер чемпион мира по борьбе корэш Ильяс Галимов

В Татарстане на 45 году жизни скончался чемпион мира, 8-кратный чемпион России по борьбе корэш Ильяс Галимов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Татарстана.

Вероятной причиной смерти стали осложнения на фоне COVID-19. Последние два дня спортсмен находился в очень тяжелом состоянии.

Ильяс Галимов родился 2 ноября 1976 года в Лениногорске (Татарстан). С ранней юности он увлекся национальной татаро-башкирской борьбой на поясах корэш.

За свою карьеру он множество раз завоевывал чемпионские титулы российских и международных соревнований, а также становился "батыром" (богатырем) сабантуев Казани, Самары, Тольятти, Ижевска, Кирова. Был награжден орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан".

Как сообщают родственники, Ильяса Галимова похоронят 4 июня в селе Старая Каменка Черемшанского района Татарстан, где он провел детство.