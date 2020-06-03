В Омской области ослабят режим самоизоляции

С четвертого июня власти Омской области ослабят режим самоизоляции, однако это коснется далеко не всех. Ряд ограничений, связанных с распространением COVID-19, будет действовать в регионе еще не менее десяти дней.

Послабления получит ряд предприятий, которым прежде работать было запрещено. К ним относятся торговые комплексы, и именно расположенные на их территории магазины непродовольственных товаров. Фуд-корты и детские комнаты остаются под запретом. Откроются автошколы, а также библиотеки, но без читальных залов.

К радости дачников, будут запущены муниципальные садовые маршруты. Омичам официально разрешают выйти на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе. Однако парки и скверы будут закрыты.

- Мы будем усиливать контроль за деятельностью открывающихся и работающих предприятий. Возрастет ответственность руководителей. Главные функции контроля и надзора будут направлены на соблюдение санитарных норм, масочного режима и дезинфекции, неважно, магазин это, аптека, промышленное предприятие. Мы будем жестко спрашивать за нарушения требований безопасности, - предупредил глава региона Александр Бурков на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом .

Нарушителей предупредят либо накажут штрафом, размер которого (в зависимости от обстоятельств) для граждан составит 1-30 тысяч рублей, должностных лиц - 10-50 тысяч, юридических лиц - 100-300 тысяч рублей.

Режим самоизоляции в Омской области действует до 14 июня и может быть продолжен.