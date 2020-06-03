В Сибири многодетную семью оставили без электричества

Многодетной семье, проживающей в собственном доме в СНТ "Цитолог" в селе Барышево Новосибирского района, отключили электричество за неуплату. Законность такой меры оценят правоохранительные органы - в региональном управлении СК организовали доследственную проверку.

В семье четверо малолетних детей - от двух до десяти лет. Предположительно, свет отключили 30 мая 2020 года по инициативе руководства общества. "Многодетная семья якобы неправильно оплачивала электроэнергию и накопила долг в миллион рублей. Из-за этого председатель СНТ незаконно отключил дом от общей электрической сети, тем самым оставив семью с малолетними детьми без света", - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

В настоящее время сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.