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03.06.2020 16:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Грузопоток Мурманского транспортного узла составит 100 млн тонн в год

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Перевалка грузов через Мурманский транспортный узел может возрасти до 100 миллионов тонн в год. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на брифинге после совещания, посвященного развитию транспортной инфраструктуры Заполярья.

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- Изначально перевалка грузов через МТУ планировалась в объеме 28 миллионов тонн в год, - отметил глава региона. - Сегодня с учетом создания территории опережающего развития "Столица Арктики" речь идет об увеличении этого объема в ближайшие несколько лет до 44 миллионов тонн, а в долгосрочной перспективе - до 100 миллионов тонн.

Напомним, в середине мая в Мурманской области была создана территория опережающего развития "Столица Арктики", резидентам которой будут предоставлены серьезные преференции. Благодаря этому будущая "клиентура" Мурманского транспортного узла существенно расширится. Недавно там был зарегистрирован первый резидент, создающий в Заполярье Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Предполагаются, что резидентами ТОР станут и другие инвесторы, реализующие на западном берегу Кольского залива ряд крупных проектов, в числе которых строительство угольного перегрузочного комплекса "Лавна", терминала по перегрузке минеральных удобрений и апатитового концентрата, а также международного культурно-делового центра. Общий объем инвестиций в рамках этих проектов составляет около 127 миллиардов рублей.

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Представители транспортной отрасли отмечают, что география грузопотока, который пойдет через Мурманский транспортный узел, охватит всю Россию. Поэтому предстоит расширять инфраструктуру транспортных узлов в Мурманске, Москве и Санкт-Петербурге. В частности, необходимо увеличивать пропускную способность железнодорожных подходов к МТУ. Для этого потребуется принять ряд новых технических решений, которые будут обсуждаться в ближайшее время в правительстве РФ.

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