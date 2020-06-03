В небольшом тихом городке Новая Ладога неспокойно. Каждый вечер инициативные группы местных жителей патрулируют проспект Карла Маркса. Обходят территорию полицейские, следят за ней и местные охранные предприятия. Беспокойство обосновано: один за одним здесь погибают в огне исторические дома, которые были визитной карточкой города.

"Горим!"

В ночь на 17 мая жители Новой Ладоги не спали. В городке, обычно живущем размеренной спокойной жизнью, всю ночь гудели сирены, телефоны разрывались от звонков, а в социальных сетях рефреном шло одно слово: "Горим!".

Поздним вечером как спичка вспыхнул жилой дом по Карла Маркса, 37, - добротное деревянное здание XIX века, принадлежавшее до революции купцу Шабанину. Строение включено в перечень объектов культурного наследия. Когда на месте вовсю работали пожарные подразделения, в нескольких сотнях метров в Кузнечном переулке загорелись Казармы винного склада. Оба дома спасти не удалось. Пожар потушили, но на месте остались только головешки.

В прошлом году в Новой Ладоге сгорели бывшая церковно-приходская школа и дом Протодьяконовой. Ранее огонь уничтожил здание Ладожской военной флотилии, дом купчихи Агаповой, два дома Мухиных. Все постройки - на проспекте Карла Маркса, центральной, еще недавно очень красивой улице города, вытянувшейся вдоль реки Волхов.

По остывшим следам

После первых же пожаров в 2017 году полицейские пришли к выводу: дома горят не просто так. Были возбуждены уголовные дела по статье "поджог". Но виновных так и не нашли. В августе прошлого года происходящим в Новой Ладоге заинтересовался Следственный комитет России. Тогда по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Претензии СК были адресованы местным властям, которые не смогли уберечь дома-памятники.

Дом Агаповой. Сгорел в июле 2017 года. Фото: Из архивов градозащитных организаций

После майских пожаров Следственный комитет по Ленинградской области изъял из полиции все материалы по предыдущим возгораниям. Сейчас следователи изучают обстоятельства, сопоставляют факты, ищут зацепки, которые позволили бы выявить поджигателей.

Работа осложняется тем, что, в отличие от мегаполисов, в Новой Ладоге не так много камер видеонаблюдения, поэтому по горячим следам найти злоумышленника сложно.

Дом Протодьяконовой. Сгорел в августе 2019 года. Фото: Из архивов градозащитных организаций

В конце мая руководитель следственного управления СК России по Ленинградской области Сергей Сазин инициировал проведение в Новой Ладоге межведомственного совещания.

И опять главные вопросы возникли к муниципалитету. В частности, после совещания действующему главе администрации Новоладожского городского поселения Игорю Цыганкову предъявили обвинение в халатности. Более того, следствие направило в Волховский районный суд ходатайство об отстранении чиновника от должности. Игорь Цыганков стал главой Новой Ладоги только в прошлом году, когда часть домов уже сгорела. Поэтому следователи предъявили обвинение в халатности и бывшей главе администрации Ольге Барановой.

Найти поджигателя

- Все дома стояли заколоченные. Подростки или какие-то маргинальные элементы туда попасть точно не могли. Сгоревшие здания - в прошлом жилые, они были расселены по госпрограммам. Сами дома в перспективе планировалось отреставрировать и как-то использовать. Но пока они стояли пустые. Также их отключили от всех коммуникаций, - говорит Марина Брыкина, директор Новоладожского историко-краеведческого музея. Как и многие жители Новой Ладоги, она тяжело переживает пожары. - Это огромный удар по городу, по всем нам. Проспект Карла Маркса, в прошлом Николаевский проспект, - визитная карточка Новой Ладоги. Мы там гуляли, водили туристов. Новая Ладога ведь всего на год младше Петербурга. У нас и планировка улиц такая же, как изначально была в Петербурге. Сохранился сам дух города - провинциальный, неторопливый. За вот этой атмосферой к нам многие и приезжали. А сейчас, когда проходишь мимо головешек, сердце кровью обливается.

Здание церковно-приходской школы. Сгорело в сентябре 2019 года. Фото: Из архивов градозащитных организаций

Жителей Новой Ладоги больше всего волнуют вопросы, кому и зачем нужно было поджигать старинные дома. Население города - около восьми тысяч человек, здесь все друг друга знают. Борьбы за земельные участки тут нет, к тому же после пожара на месте дома-памятника нельзя возводить никакой бизнес-объект, можно только восстановить утраченное здание, поэтому материальной выгоды от череды пожаров никто не получает. Хулиганствующих групп в городе тоже нет, все маргиналы, любящие заложить за воротник, поименно известны участковым. Обсуждается версия, что в городе завелся пироман, но жители Новой Ладоги не склонны в это верить. Главный аргумент - в мае пожары в исторических зданиях начались одновременно, а значит, действовала группа лиц. С ума же, как известно, сходят поодиночке.

Горожане боятся. Боятся, что не найдут виновных, и боятся, что могут сгореть и другие дома - на проспекте Карла Маркса осталось еще пять деревянных купеческих особняков.

Два дома Мухиных. Сгорели в январе и июле 2018 года. Фото: Из архивов градозащитных организаций

Кстати

Череда пожаров нанесла удар в том числе и по туризму в Новой Ладоге, который только-только стал развиваться. Последние несколько лет город начал принимать туристов, приезжающих с однодневными экскурсиями, паломники посещали городские храмы. Планы были масштабные, в частности, рассматривался вопрос о строительстве современных мини-отелей, открытии новых ресторанов и кафе, чтобы туристам хотелось задержаться здесь на несколько дней. Обсуждались идеи создания в нескольких особняках музеев, а петербургские архитекторы подготовили масштабный проект реконструкции центральных улиц Новой Ладоги и формирования в историческом центре города большого общественного пространства...

Прямая речь

Владимир Цой, председатель комитета по культуре Ленинградской области:

- Купеческие особняки вполне могут обрести вторую жизнь именно как жилье, как они некогда и создавались. Совместно с администрацией Волховского района готовим комплексные предложения по вовлечению в деловой оборот деревянных памятников Ладоги. И, как говорят в народе, всегда следует начинать с себя. Готов обратиться в администрацию Новой Ладоги с просьбой предоставить сгоревший или аварийный деревянный памятник архитектуры в личное пользование с целью реставрации.