У священника калининградского храма нашли коронавирус

В Калининграде священнослужителю Храма преподобного Герасима Болдинского диагностировали COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Диагноз подтвердился еще на прошлой неделе. У пятерых калининградцев, которые контактировали со священнослужителем, взяли анализы. По предварительным данным, коронавирус у них не обнаружен.

Всего, по состоянию на 3 июня, COVID-19 в регионе выявили у 1642 человек. 698 пациентов выздоровели, 29 скончались.

О четырех летальных исходах стало известно сегодня. Все пациенты имели тяжелые сопутствующие заболевания.